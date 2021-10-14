الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خنقوا مسنة وسرقوا حلقها».. «الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على ريا وسكينة الفيوم

حبس سيدة
حبس سيدة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لسيدة مسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم. 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين مقيمتين بذات العنوان)، واتهامهما بأنهما وراء اختفائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما باستئجار مركبة "توكتوك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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