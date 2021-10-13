الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وفاة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة متأثرًا بإصابته بكورونا

الأنبا كاراس
الأنبا كاراس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة سوف تعلن عن جميع صلوات التجنيز للأسقف الراحل اليوم.

من جانبه، تقدم القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي برسالة تعزية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلًا: "أتقدم إليكم بخالص التعزيات القلبية لنياحة الأنبا كاراس. طالبين تعزيات الروح القدس لكم".

وولد الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى في 10 ديسمبر 1958م، وترهَّب أولًا في دير الأنبا صموئيل، ثم انتقل إلى دير المحرق بأسيوط، وأصبح وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوس بعام 1991م حتى تاريخ رسامته أسقفًا.

وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

 وتمت سيامته في نفس يوم تجليس الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والأنبا ديفيد أسقفًا على نيويورك بأمريكا.

وكان الأسقف الراحل يشغل منصب مساعد مقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (إدارة الأزمات) الفرعية بالمجمع المقدس.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا كاراس لإيبارشية المحلة الكبرى فيروس كورونا المستجد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس رفعت فكري

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وائل لطفي

المطوعون!

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