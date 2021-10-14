بزيادة تصل لـ30 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك الخميس 14-10-2021

ارتفعت أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم الخميس 14/10/2021، في معظم الشركات العاملة في القطاع، وذلك بزيادة وصلت لـ30 جنيهًا في بعض الشركات، وتستعرض الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك الخميس

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الخميس 14/10/2021، ارتفاعا في جميع الشركات العاملة في القطاع ما عدا شركة السويدي، وذلك بزيادة وصلت إلى 25 جنيهًا في بعض الشركات، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 1110 جنيهات، وحتى 1025 جنيهًا.

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وواصلت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس 14/10/2021، استقرارها الجماعي بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 2500 جنيه، وحتى 2390 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الخميس 14/10/2021، ارتفاعا في جميع الشركات العاملة في القطاع ماعدا شركة السويدي، حيث وصلت لـ1005 جنيهات للطن الواحد، بزيادة وصلت لـ30 جنيهًا في بعض الشركات.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، استقرارًا جماعيًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 1140 جنيهًا، و1060 جنيهًا للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الخميس، عند 1110 جنيهات.

وارتفع سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الخميس، من 1093 جنيهًا إلى 1100 جنيهات.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم الخميس، 1060 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات عن أمس.

بينما شهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الخميس، زيادة بنحو 5 جنيهات، ليصل إلى 1055 جنيهًا.

وارتفع سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الخميس، من 1030 جنيهًا، إلى 1055 جنيهًا، بزيادة قدرها 25 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الخميس، إلى 1050 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الخميس، إلى 1045 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الخميس، 1040 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات عن أمس.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الخميس، 1040 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم الخميس، 1030 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الخميس، إلى 1030 جنيهًا.

وارتفع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الخميس، إلى 1025 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الخميس، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الخميس، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الخميس، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الخميس، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الخميس، 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الخميس، عند 1005 جنيهات.

وسجل سعر طن أسمنت الواحة اليوم الخميس، 960 جنيهًا.

وارتفع سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الخميس، من 890 جنيهًا، إلى 920 جنيهًا، بزيادة قدرها 30 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المقاوم



استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الخميس، عند 1140 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الخميس، 1130 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الخميس، 1120 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سى ووتر، اليوم الخميس، إلى 1110 جنيهات.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي وتر، اليوم الخميس، 1065 جنيهًا.

في حين استقر سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الخميس، عند 1060 جنيهًا.