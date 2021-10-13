وفاة 4 ملايين و870 ألف شخص وإصابة 238.9 مليون بكورونا عالميًا

سجّلت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، حتى اللحظة، 238 مليون و889 ألفا و971 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و869 ألفا و356 إصابات، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

ففي أوروبا، أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 136 حالة وفاة، و42 ألفا و776 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 161 ألفا و798 حالة، من بينهم 138 ألفا و80 حالة توفيت خلال 28 يوما من رصد إصابتهم، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 8 ملايين و272 ألفا و883 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الإيطالية 37 حالة وفاة، وألفيّ و772 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 131 ألفا و421 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 4 ملايين و707 آلاف و87 إصابة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و733 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و398 ألفًا و264 مصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 40 ألفًا و461 حالة وفاة، عقب تسجيل 382 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و199 ألفًا و267 شخصا على مستوى البلاد.

وسجّلت سلطات الصحة المجرية 10 وفيات، و814 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد إلى 30 ألفا و330 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 830 ألفا و725 إصابة.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 6699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و24 ألفًا و497 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8892 حالة وفاة عقب تسجيل 51 حالة وفاة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 6597 مرضي من بينهم 288 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 684 ألفًا و706 إصابات.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 لفًا و 241 حالة عقب تسجيل 31 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 343 مريضًا.

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا تسجيل 2066 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 408 آلاف و36 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5280 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 408 أشخاص من بينهم 73 حالة في وحدات الرعاية.

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان 1265 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 495 ألفًا و332 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و709 حالات وفاة عقب تسجيل 17 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 475 ألفا و382 شخصًا فور تسجيل 868 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وآسيويا، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 3190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في إبريل من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (سسترايت تايمز) السنغافورية - إن 9 أشخاص توفوا بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19؛ ما رفع عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 97 حالة وفاة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس. وفي المجمل، سجلت البلاد 135 ألفًا و395 إصابة بالفيروس حتى الآن.

وأعلنت سلطات الصحة في اليابان تسجيل 731 إصابة و33 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و713 ألفًا و73 إصابة، كذلك ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و36 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ(كوفيد-19) الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 413 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم إلى مليون و684 ألفًا و580 شخصًا.

وسجّلت سلطات الصحة البنجالية 17 حالة وفاة، و518 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كورونا" المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 27 ألفا و730 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و564 ألفا و19 إصابة.

وفي إفريقيا سجّلت سلطات الصحة الكينية 3 وفيات و170 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في كينيا حتى اليوم 5 آلاف و198 حالة، وإجمالي الإصابات 251 ألفا و483 إصابة.

وعلى صعيد أمريكا الشمالية، سجلت السلطات الصحية في كوبا 2354 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ، مما رفع إجمالي عدد المصابين بـفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي إلى 926 ألفًا و320 شخصًا.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أن المدير الوطني لعلم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، الدكتور فرانسيسكو دوران أعلن اليوم عن وفاة 28 مريضًا بسبب المضاعفات المرتبطة بالعدوى ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و956 حالة وفاة.