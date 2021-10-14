استعلم الآن.. رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية

رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، فى إطار الخدمات المقدمة لدعم مختلف فئات المواطنين، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم فى المجتمع، وتوفير مطالبهم ومنها نسبة التعيين في الوظائف الحكومية، وتوفير المسكن والملبس الملائم، وتوفير الأجهزة التعويضية المختلفة لمساعدتهم على المعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأعمال والاقتصاد.



رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعى، بتوفير فرصة تسجيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن، لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب زيادة معدلات البحث والاستعلام عنها، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عدة خطوات كالآتى:-



تسجيل البيانات فى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له الشخص ذو الإعاقة، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومى المكون من 14 رقما، بالإضافة إلى إجراء إثبات الإعاقة ونوعها ودرجة الإصابة بها، وذلك من خلال مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له.





القيام بتحديد درجة الصعوبات التي تواجه الشخص المعاق فى حياته العملية والمعيشية.



تحديد نوع الإعاقة، ومدى انطباق تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة عليه، وقيام مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجة الإعاقة وفقاً للقانون، وملء استمارة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.



خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

قامت وزارة التضامن الاجتماعى، بتحديد عدة خطوات للاستعلام والتسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال عدة خطوات وهى:

تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى وتسجيل البيانات مع المستندات، كما يتم ملء إستمارة البيانات، والإجابة على الوارد بها بدقة عالية.



كذلك عقب التسجيل يتم الإحتفاظ بالرقم الخاص بالطلب للمتابعة، وإتاحة الإستعلام عن قبول او رفض الطلب من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن، ثم الضغط على أيقونة حجز موعد الذهاب لمكتب التأهيل الاجتماعى.

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تقديم الأوراق وتسجيل بيانات التقييم فى حالة قبول الطلب المقدم من المعاق، و يتم تحديد نوع الإعاقة ودرجتها، ومدى الاحقية في الحصول على بطاقة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.



رابط موقع الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن



خصصت وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها، رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية.