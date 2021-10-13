ضبط 20 ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات فى حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية، استعدادًا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم، وانتشار حلوى المولد، وحرصًا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

حلوى المولد

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية، وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

حلوى المولد

وتم تحريز ٢٠٠٠٠ قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة (سودانية، حمصية، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات، أو تاريخ إنتاج أو صلاحية والبعض الآخر ببيانات غير كاملة ومخالفة لمكان التصنيع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

حلوى المولد

حلوى المولد

حلوى المولد