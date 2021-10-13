الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 20 ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات فى حملة تموينية بالإسكندرية

حلوى المولد
حلوى المولد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حملات على مصانع الحلويات بالإسكندرية، استعدادًا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم، وانتشار حلوى المولد، وحرصًا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

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حلوى المولد 

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية، وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي.

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حلوى المولد 

وتم تحريز  ٢٠٠٠٠ قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة (سودانية، حمصية، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات، أو تاريخ إنتاج أو صلاحية والبعض الآخر ببيانات غير كاملة ومخالفة لمكان التصنيع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
حلوى المولد
مديرية التموين و التجارة الداخلية الإسكندرية ٢٠٠٠٠ قطعة حلوى المولد مخالفة حلوى المولد الاحتفالات بمولد الرسول الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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