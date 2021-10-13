الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد الحرص على التوافق الوطنى فى السودان

البرهان
البرهان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الحرص على التوصل إلى توافق وطني عريض وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية والثورية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم الأربعاء، ضباط دورات الدفاع الوطني والحرب العليا وكلية القادة والأركان بأكاديمية نميري العسكرية بحضور رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن وركيزته المتينة وستحمي مع المنظومة الأمنية والعسكرية الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وحيا جنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنتشرين في كل ربوع السودان.

عبد الفتاح البرهان البرهان الحرب العليا رئيس الاركان السوداني القوات المسلحة

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