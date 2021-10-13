أبوالغيط يستقبل المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة، من أجل التنمية في مصر، في مقر جامعة الدول العربية، حيث قدم الأول التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة في بيان بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه هيئات الأمم المتحدة للجامعة العربية.

بدورها أعربت بانوفا عن أهمية المنطقة العربية في عملها، كما اطلعت الأمين العام على الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى البدء في إعداد إطار تعاون للخمسة سنوات القادمة يبدأ عام 2023، وذلك لدعم وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة كهيئة الأمم المتحدة لوضعية المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وغيرها، حيث أعربت بانوفا عن تطلعها لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بجميع أبعادها.

وأضاف المصدر أن الأمين العام ثمن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أجل دعم الدول العربية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات.

يشار إلى أن المنسق المقيم للأمم المتحدة “بانوفا” أكدت في عدة لقاءات صحفية لها على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسرعة استجابة مصر لأزمة كورونا.

كما أكدت أن تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية وقيادتها الدولية لملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى دور مصر البارز فى عمليات حفظ السلام.