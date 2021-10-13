الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

«السيسي فخر مصر».. المصريون يوجهون التحية للرئيس: رافعين راسنا بيك

السيسي
السيسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة فيشجراد في العاصمة المجرية بودابست، حيث دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج «السيسي فخر مصر» الذي لم يمضي عليه ساعات حتى تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وتنوعت التغريدات بين توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي واستعراض الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت في عهده.

السيسي فخر مصر

وقالت إحدى المعلقات على «تويتر»: «منطقة عين الصيرة كانت منطقة عشوائية عبارة عن مقلب زبالة وعشش الناس ساكنين فيها الدولة نقلتهم لمدينة الاسمرات فى وحدات سكنية آدمية مجهزة وتطوير المنطقة بالكامل لحد مابقت بالجمال».

 

السيسي فخر مصر

وقال إسلام:« عاوزين نحتفل برئيسنا.. ربنا يسدد خطاك يا ريس ودايما رافعين راسنا بيك».

وقالت سناء محمد: « مصر صمام الأمان لضمان الاستقرار في المنطقة بأكملها وعلي العالم ان يعلم إن مصر هي أهم شريك استراتيجي لنا في الشرق الأوسط ولها دور فعال في حل القضايا الإقليمية».

وعبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.

السيسي فخر مصر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ العالم واجه خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة نتيجة جائحة كورونا، وقد أثبت استمرار الجائحة منذ قرابة العامين أنَّ البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها عرضة للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، مما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول.

وتابع رئيس الجمهورية، خلال حديثه في قمة «فيتشجراد» المنعقدة ببودابست: «في ظل إدراك مصر بخطورة التباين بخطوات التعافي الاقتصادي بين الدول فقد حرصت مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضًا للتصدير للقارة الأفريقية، محاولة منا لرأب الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بتلقي اللقاح».

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