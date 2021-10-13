المديح في حب النبي.. موهوبون يُبدعون عشقًا للرسول (فيديو)

أيام وتحُل ذكرى مولد النبي محمد، حيث يحتفل المسلمون في كافة بقاع الأرض بهذه الذكرى حيث يوافق يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول 1443، والذي يُوافق ميلاديًا يوم 19 أكتوبر 2021، وتتزين فيه شوارع مصر بمظاهر الاحتفال من العرائس وحلاوة المولد.. كما يهتم الكثيرون بإحياء هذه الأيام عن طريق إقامة السهرات التي تذخر بالأجواء الروحانية، والأناشيد، والابتهالات، والمديح في حب النبي.

مصر ارتبط اسمها بالكثير من عمالقة الإنشاد الديني، والمديح، لكن أجيالًا جديدة تميّزت بأصواتها المُبدعة، واتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي ملاذًا لهم لإظهار مواهبهم والخروج للجمهور؛ بعضهم حقق شهرة كبيرة بعد تداول مقاطع فيديو لهم أثناء إنشادهم في مناطق عامة، كان أبرزهم منشدي المترو.

منشدا المترو.. عمار وسيف يخطفا القلوب

ظهر الطفلان عمر وسيف مجاهد، في مقطع فيديو داخل مترو الأنفاق يُنشدان بصوتٍ عذب، أثار إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، فحقق مشاهدات كبيرة داخل مصر خارجها، وتبين أن الطفلان كانا عائدان من مدرسة الإنشاد الديني، إلى منزلهما في مدينة حلوان، وجرى تصويرهما أثناء الإنشاد.

فرقة الأبرار.. مُنشدات في حب النبي

فتيات جمعتهن أصواتهن الرائعة في الإنشاد الديني، فكانت الفكرة أن يُدشّن فرقة للإنشاد، أطلقن عليها اسم الأبرار، ونشرت عبر صفحتهن على "فيسبوك"، عددًا من مقاطع الفيديو أثناء أداء أنشودات في حب النبي.

فرقة الحور

فرقة الحور

أما فرقة الحور فكانت من بين الفرق التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، فقدّمت الكثير من الأنشودات التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، فذاع صيت الفرقة التي أصبحت معروفة بين عُشاق الإنشاد الديني في مصر، واعتاد الجمهور على ظهورهن في المناسبات المختلفة.

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