خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021.. تعد بوابة تواصل قطاع البترول، إحدى المنصات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، التى توفر لأكثر من 300 ألف عامل بقطاع البترول كافة المعلومات المتاحة من معلومات علمية لكافة الأقسام، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك كافة المعلومات عن الشئون الإدارية والتى منها يستطيع العامل معرفة حركة الترقيات والتنقلات والتكليفات التى تصدرها الوزارة بالشركات.

بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول أهم المنصات الآمنة

كما تعد بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول ، من أهم المنصات الآمنة والمتاحة للعاملين بقطاع البترول فقط ، حيث يتم تبادل الوظائف والإعلان عنها من خلال الإعارة او الندب حسب احتياج كل شركة.

وتنشر «الدستور» كيفية التسجيل في بوابة تواصل قطاع البترول لكافة العاملين بالرقم القومي، وذلك لتسهيل اتاحة المعلومات الخاصة بالقطاع فور صدورها.

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

التسجيل في بوابة تواصل قطاع البترول من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور ، ولإنشاء حساب جديد على البوابة يتم أيضا كتابة الرقم القومي.

الضغط على نسيت كلمة المرور ، ثم اتباع التعليمات الأخرى.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ وزارة البترول والثروة المعدنية لخطة الإصلاح الشاملة من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى تم إطلاقه فى عام 2016 ، بهدف الاصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي، وذلك لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية فى صناعة البترول.

شاهد أيضا : حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

وينتظر الآلاف من العاملين بقطاع البترول، صدور حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول ، خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال رابط بوابة تواصل قطاع البترول ، والتى تشمل نحو أكثر من 5 ألاف عامل بكافة الشركات «الاستثمارى- العام - المشترك»، وذلك لوظائف الإدارة العليا لقطاع البترول لدرجات مدير إدارة ولرئيس قسم والوظائف النمطية، والتي اعتمدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وذلك بعد تأخرها أكثر من 10 أشهر.

وفور الإعلان الرسمي عن حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول، سيتم إرسالها للعاملين المستحقين للترقية عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل عامل ، بالإضافة إلى أنه سيتم نشر الأسماء على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول.