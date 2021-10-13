الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

ارتفاع المصابين في حريق «قاعة مهرجان الجونة» إلى 16 حالة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، عدد المصابين في حريق قاعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالغردقة، اليوم الأربعاء، ارتفع إلى 16 حالة.

وأضاف مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، في تصريحات له، أن الإصابات جميعها عبارة عن اختناقات ما بين خفيفة ومتوسطة ولا توجد حالات خطرة، لافتًا إلى أنه تم علاج 5 حالات في موقع الحادث، فيما تم نقل 11 آخرين إلى مستشفى الجونة.

كانت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، قد تمكنت في وقت سابق اليوم، من السيطرة تماما على حريق قاعة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالغردقة.

شب حريق هائل في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم، والذي من المقرر انطلاق المهرجان بها غداً الخميس، حيث تسببالحريق في خسائر ضخمة بعدما التهمت النيران القاعة بالكامل، بالإضافة إلى احتراق "الريد كاربت"، فيما تم الدفع ب أكثر من 10 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر للسيطرة على النيران، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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