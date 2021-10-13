برلماني عن مشاركة مصر في قمة فيشجراد: سيكون لها مردود إيجابي على الاستثمار

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر ومشاركته في قمة فيشجراد ستكون لها آثارها الإيجابية على الاستثمار والصناعة المصرية والتعاون التجاري بين مصر والمجر والدول المشاركة في هذه القمة.

وأشاد المنزلاوي، فى بيان له، بالقضايا المهمة التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست.

وثمن تأكيد الرئيس السيسي بأن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، خاصةً في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تبادل الرؤى مع الرئيس المجرى بشأن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، في حين أشاد الرئيس المجري بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

وتناولت المباحثات التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن، في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكداً أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل.