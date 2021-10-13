الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

صحيفة كويتية: الانتخابات العراقية الأخيرة امتحان الصعب لكل القوى السياسية

جريدة الدستور

اعتبرت صحيفة “السياسة” الكويتية، الانتخابات العراقية الأخيرة، بمثابة الامتحان الصعب لكلِّ القوى السياسية، الذين حاولوا منذ البداية منعها، غير أنهم اصطدموا بإصرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إجرائها؛ للخروج من النفق.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الانتخابات العراقية تُنهي عصر الظلام الإيراني" - “لا شكَّ أنَّ الكاظمي مشى طوال ولايته في رئاسة الوزراء بحقل ألغام؛ ما منعه من تحقيق كلِّ العهود التي قطعها أمام شعبه، لكنه في الوقت نفسه حقق الكثير مما يُمكن البناء عليه، خصوصًا في ما يتعلق بإعادة بلاده إلى الحضن العربي، وتقليم أظافر إيران تمهيداً لتحجيم دورها”.
وأشارت إلى أن تراجع قوة النفوذ الملالوي لم يقف عند حدود العراق، فهو أيضاً مُني بانتكاسة كبيرة في سوريا، أما في اليمن فبات على مشارف الاحتضار، وليست رسائل التودد التي يُرسلها وزير خارجية طهران الجديد حسين عبداللهيان إلى دول الخليج العربية، إلا محاولات لإنعاش عصابته الحوثية المرفوضة شعبيًا، وإقليميًا، بل دوليًا أيضًا".

ولفتت إلى أنه انطلاقاً من هذه المُعطيات كانت نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة الرسالة الأكثر وضوحًا لرفض التدخلات، وتصميماً على قطع يد الإرهاب في العراق، الذي يعتبر الشريان الحيوي، مذهبيًا".

الكويت الإنتخابات العراقية العراق السياسة الكويتية

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