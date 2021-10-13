من الكبير أوى إلى حى السيدة زينب.. من هى الفنانة ليلى عدنان؟

حالة من الدهشة أثارتها الفنانة الشابة ليلى عدنان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد ظهورها بعد كبر سنها، في مسلسل حي السيدة زينب، وتغير ملامحها من الطفولة.

بدأت قناة "المحور" عرض مسلسل "حي السيدة زينب" الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم الكِبار من بينهم الفنانة دينا وسوسن بدر وباقة من ألمع النجوم، والعرض الأول للمسلسل يكون في تمام الساعة 7 مساء والإعادة 1 صباحا والإعادة الثانية 12 ظهرا.

وظهرت الفنانة الشابة ليلى عدنان في مسلسل "حي السيدة زينب" الذي يُعرض حاليا عبر شاشة قناة "المحور"، في دور شابة، وخطفت الأنظار لها خاصة بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من طفولتها، وظهورها في العمل الفني الكبير أوي، للفنان الكبير أحمد مكي، وهشام إسماعيل.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة ليلى عدنان، في سياق السطور التالية:

- الفنانة الشابة ليلى عدنان من مواليد 14 مارس 2000.

- تبلغ الفنانة الشابة ليلى عدنان من العمر 21 عاما.

- شاركت الفنانة الشابة ليلى عدنان في العديد من الأعمال مثل "بنات سوبرمان" و"نوارة" و"قلوب" و"بلا دليل".

- تألقت الفنانة الشابة ليلى عدنان واشتهرت فى المسلسل الكوميدى الكبير أوي.

- لديها أكثر من 17 عملًا فنيًا سواء في التلفزيون أو في السينما.

- تخرجت الفنانة الشابة ليلى عدنان من الجامعة الأمريكية.

يجدر الإشارة إلى أنه يعرض مسلسل "حي السيدة زينب" من السبت إلى الأربعاء في تمام السابعة مساء، ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.