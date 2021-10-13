البنتاجون يشيد باعتقال أحد كبار قادة داعش بالعراق

أشادت الولايات المتحدة، بعملية اعتقال سامي جاسم محمد الجبوري، أحد كبار قادة داعش في العراق.



وأثنى البنتاجون - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - على الضربات المدمرة التي يوجهها العراقيون بشكل منتظم لفلول داعش.



وأكد التزام واشنطن والتحالف الدولي بدعم قوات الأمن العراقية في قيادتها للقتال ضد داعش، مضيفة أنه "بينما تنتقل القوات الأمريكية بالكامل إلى دور التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، يواصل التحالف دعم الهزيمة الكاملة لداعش في العراق".



وأشار "البنتاجيون" إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للعراقيين، وأن الولايات المتحدة ستبقى في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية وستواصل دعم جهود العراق لمنع عودة ظهور "داعش".



ويعد الجبوري المشرف المالي لتنظيم "داعش" ونائب أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق، وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش" الإرهابية.

وعلي صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مارتن ماينرز إن الولايات المتحدة "قلقة" من الأنشطة العسكرية الاستفزازية للصين في محيط تايوان، وأن انشطتها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقوض السلام الإقليمي.

وأكد ماينرز - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية، أن " للولايات المتحدة مصلحة ثابتة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لذا ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات ذاتية للدفاع عن النفس، كما ستحافظ على التزاماتها تجاه تايوان وفقا لنص البيانات المشتركة وقانون حماية تايوان ما يساهم في الحفاظ على السلام والإستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس قد أبدى قلق الولايات المتحدة الكبير جراء النشاطات العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الصين قرب تايوان خاصة بعد تنفيذ القوات الجوية الصينية أكبر توغل في مجال دفاعها الجوي، واصفا هذه الإجراءات بأنها “مزعزعة للاستقرار، وتحمل مخاطر سوء التقدير وتقوض الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأعربت الولايات المتحدة، عن بالغ قلقها حيال نشاط الصين العسكري الاستفزازي بالقرب من تايوان، والذي وصفته بأنه يزعزع الاستقرار، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين وتخاطر بالتسبب في عواقب غير محسوبة