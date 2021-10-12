أخبار الطقس والبرق والرعد تخطف اهتمامات المصريين على «جوجل»

استحوذت أخبار الطقس اليوم، على اهتمامات المصريين في عمليات البحث عبر مُحرك «جوجل»، حيثُ أظهرت المؤشرات أكثر من 200 ألف عملية بحث تضمّنت الاستفسارات عن درجة الحرارة، وطقس اليوم والغد، وتوقعات الأرصاد الجوية بشأن البرق والرعد الذي شهدته عدد من المحافظات ليلة الثلاثاء.

وشهدت الأحوال الجوية في مصر هطولًا للأمطار متزامنًا مع رعد وبرق ظلا في عدد من المحافظات من مساء يوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء، ما جعل الكثيرون تساءلوا عن عن التنبؤات للساعات المقبلة، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تصريح للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات الجوية المفاجئة، هي إحدى سمات فصل الخريف.

مباراة الجزائر والنيجر، في منافسات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، جاءت من بين اهتمامات المصريين، حيث نجح المنتخب الجزائري في هزيمة النيجر بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها رياض محرز في الدقيقة 20، عيسى ماندي في الدقيقة 33، بينما افتتح إسماعيل بن ناصر الشوط الثاني بالهدف الثالث للجزائر حيث سجله في الدقيقة 48، ولم تمر سوى 6 دقائق حتى أضاف بغداد بونجاح هدف الجزائر الرابع.

كما جاءت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2021/2022، من بين أبرز الاهتمامات للمصريين، حيث حرص المصريون على البحث عن نتيجة القرعة التي جاءت بلقاء مثير في الأسبوع الأول للبطولة، حيث وقع الأهلي والاسماعيلي في أولى مواجهاتهما في الدوري المصري لموسمه الجديد. وكانت المواجهة الأخيرة بينهما مصيرية، حيث كانت بداية نزيف النقاط للأهلي وتأخره عن الزمالك نهاية الموسم المنصرم، والتي حسم الزمالك على إثرها الدوري بعد أن كان الأهلي متقدمًا في صدارة الترتيب، حيث انتهت المباراة بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل بهدف لكل منهما، في حين كان الأحمر يحتاج فوزًا يؤمن صدارته، في وقت واصل فيه الزمالك حصده للنقاط، ونجح في التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه، حارمًا الأهلي من تحقيق اللقب الثالث والأربعين من البطولة ذاتها.