النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

قضت النيابة الإدارية بالسنطة، المستشار هيثم قنديل رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة، بإنهاء خدمة/م.ع.ح، فى القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١، والمتهم فيها المذكور.

وصدر القرار ضد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بعد ثبوت إدانته فى القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى، بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع الى إدارة المرور والحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر، وكذا وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور وكذا إنقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وإدعاءه أنه مريض على خلاف الحقيقة وهي وحوده داخل محبسه.

وانتهت النيابة الإدارية بالسنطة، إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة (م.ع.ح) نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، وذلك طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي، مع إلزام محافظ الغربية بسرعة تنفيذ القرار.

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية