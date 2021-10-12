الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قضت النيابة الإدارية بالسنطة، المستشار هيثم قنديل رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة، بإنهاء خدمة/م.ع.ح، فى القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١، والمتهم فيها المذكور.

وصدر القرار ضد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بعد ثبوت إدانته فى القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى، بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع الى إدارة المرور والحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر، وكذا وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور وكذا إنقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وإدعاءه أنه مريض على خلاف الحقيقة وهي وحوده داخل محبسه.

وانتهت النيابة الإدارية بالسنطة، إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة (م.ع.ح) نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، وذلك طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي، مع إلزام محافظ الغربية بسرعة تنفيذ القرار.

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تقضي بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى قانون الخدمة المدنية وزير التنمية المحلية نفي قضية تنفيذي الخدمة المدنية بعد النيابة الإدارية الوحدة المحلية رئيس مدينة انهاء خدمة محافظة الغربية محافظ الغربية التنمية المحلية مدينة زفتى المراكز القيادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

متحدث «الوزراء» يكشف حقيقة خفض الرسوم الجمركية للتحكم فى الأسعار

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

«المتألقان».. أحمد السقا وكريم عبدالعزيز 30 سنة نجومية وصداقة

مصدر أمنى ينفى واقعة اختطاف طفل من منزله بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل