غدًا.. محاكمة ربة منزل بتهمة عرض طفلتها للبيع فى قصر النيل

تستكمل الدائرة العاشرة جنوب، برئاسة المستشار مدبولي كساب غدًا، جلسة محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع في قصر النيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبدالرحيم عبدالمنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة سارة.ع بأن تعاملت في المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم حال كونها من أصول المجني عليها بعرضها للبيع مستغلة حداثة سنها بقصد استغلالها في تحقيق ربح مادي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمة عرضت حياة المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم للخطر بارتكابها الجريمة محل الاتهام السابق بتخليها عنها وحرمانها دون مسوغ قانوني من رؤية والديها، لافتًا إلى أن المتهمة أنشئت واستخدمت حسابًا خاصًا على تطبيق واتساب وفيسبوك المستخدمين على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.