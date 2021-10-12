احترس.. علامات تدل على أن مرضك أكثر من «دور برد عادي»

يعرف جميع الأشخاص علامات الإصابة بدور البرد العادي، مثل سيلان الأنف والاحتقان والعطس والسعال، ولكن في بعض الأحيان لا يعرف بعض الأشخاص ما إذا كان مرضهم مجرد دور برد عادي أو شئ أكثر خطورة يتطلب مزيداً من العناية الطبية مثل التهاب الحلق أو التهاب السحايا، ونعرض لكم في التقرير التالي بعض الأعراض الجانبية التي تدل على أن مرضك يتجاوز دور البرد العادي وفقا لموقع Casper.

تعاني من الأعراض لمدة تزيد عن 4 أيام

نزلات البرد تميل للزوال من تلقاء نفسها في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث يبدأ الأمر بحكة في الحلق واحتقان وسيلان في الأنف، ثم يتطور للسعال، وعلى الرغم من استمرار السعال والتقطير الأنفي اللاحق، فإن معظم أعراض نزلات البرد تختفي بعد أربعة أيام.

كما أنه في دور البرد العادي قد تشعر بأنك بخير بعد يومين من الراحة وتناول المسكنات، لكن إذا استمرت الأعراض لفترة أطول فمن المحتمل أن يكون لديك شيء أكثر إثارة للقلق مثل انخفاض في عدد كرات الدم البيضاء.

عدت مؤخرًا من رحلة خارجية

السفر الدولي، يمثل علامة حمراء للأطباء لأنه قد يعني احتمالية إصابتك بعدوى لذلك من المهم أن تزور الطبيب إذا ظهرت عليك أي أعراض بعد العودة من رحلة إلى الخارج.



لديك حمى شديدة

هناك سؤال يسأله بعض المرضى على الأطباء وهو "هل يمكن أن تصاب بحمى مع نزلة برد؟".. والإجابة أنه أمر صعب حدوثه خاصة إذا كانت الحمى شديدة ولكنه يحدث في أحيان قليلة جدا.

لذلك إذا كنت تعاني من الحمى وارتفاع شديد في درجة الحرارة والتهاب الحلق الناتج عن البكتيريا العقدية فإن الأمر يختلف عن دور البرد العادي.

ويعد هذا الالتهاب الشديد في الحلق العلامة الواضحة على إصابتك بالحمى وليس الإنفلونزا ويجب علاج الحمى على الفور لأنه إذا ترك دون علاج يمكن أن يسبب الحمى الروماتيزمية ويؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة.

تعاني من مشاكل في المعدة

إن الشعور بالغثيان مع الزكام بالإضافة إلى القيء والإسهال ليس أمرًا معتادًا مع نزلات البرد يشير إلى شيء آخر أكثر خطورة ويجب معالجة الأمر قبل أن يسبب لك الجفاف.

تعاني من ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس

على الرغم من أن السعال هو أحد الأعراض الطبيعية لنزلات البرد، إلا أنه لا ينبغي أن يكون شديدًا لدرجة أنه يسبب ضيقًا في التنفس أو ألمًا في الصدر، فمشكلة التنفس علامة على التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي .

الأعراض الخاصة بك في مكان واحد

علامة حمراء أخرى تدل على أن الأمر أكثر من مجرد نزلة برد هي تركز الأعراض والألم في مكان واحد، فبينما تؤثر أعراض البرد على الجهاز التنفسي العلوي بأكمله، تتميز الأمراض الأخرى بأعراض شديدة في مكان واحد على سبيل المثال البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق بشكل سيئ للغاية تجعل الألم يتركز في منطقة الحلق.

مثال آخر التهابات الجيوب الأنفية التي تؤدي للصداع والالام الأسنان وتركز الأمر بهذه المنطقة.

وقد تعاني من عدوى الأذن التي تسبب ألمًا واحتقانًا في أذن واحدة.