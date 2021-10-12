الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها؟.. الإفتاء تجيب

حلاوة المولد النبوي
حلاوة المولد النبوي

يشهد كل عام مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي حالة من الغضب والجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشره بعض أصحاب التيارات المتشددة عن الاحتفال بالمولد النبوي، وما يحدث فيه من تهادى الحلوى وغيرها، معليين بأن ذلك بدعة ولم يرد في السنة النبوية، وإنما كان النبي يحتفل بمولده بالصيام فقط، وأن الحلوى وما يفعله المسلمين بدعة.

دار الإفتاء حسمت الجدل الدائر حول هذه المسألة من خلال ردها على سؤال ورد إليها عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي من سائل يقول: ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟ حيث ظهرت بعض الأقوال التي تدَّعي أنها أصنام، وأن ذلك بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها ولا في الأكل منها؟

من جهتها، عقبت الدار على ذلك قائلة إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء ما حكم شراء حلوى المولد والتهادى بها حكم الاحتفال بالمولد النبوي حكم شراء حلوى المولد النبوي دار الافتاء

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