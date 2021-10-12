السكة الحديد تعلن عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط دمنهور - طنطا

أعلنت هيئة السكة في إطار التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط كالتالي:

اعتبارًا من اليوم 12/10/2021

أولًا: خط طنطا/ شربين والعكس

تعديل تركيب قطار 491 ركاب طنطا / شربين بعدد 6 عربات (تحيا مصر ) بنفس جدولة الحالي.

تعديل تركيب قطار 496 ركاب شربين / طنطا بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدولة الحالي.



ثانيًا: خط طنطا/ دمنهور والعكس

تعديل تركيب قطار 473 ركاب طنطا / دمنهور بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدولة الحالي.

تعديل تركيب قطار 469 ركاب طنطا / دمنهور بعدد 7 عربات (محسنة) بنفس جدولة الحالي. تعديل تركيب قطار 470 ركاب دمنهور / طنطا بعدد 7 عربات (محسنة) بنفس جدوله الحالي.

اعتبارامن يوم 13/10/2021

تعديل تركيب قطار 450 ركاب دمنهور / طنطا بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدولة الحالي.

ترتفع معدلات بحث المواطنين عن مواعيد القطارات في أيام الإجازات وخصوصاً يوم الجمعة، الذي شهد اليوم بحثاً عن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية:

قطار 1 روسي يغادر من القاهرة الساعة 3:00 صباحا

قطار 163 روسي يغادر من القاهرة 4:00 صباحا

قطار 903 مكيف يغادر القاهرة 6:00 صباحا

قطار 905 VIP يغادر من القاهرة 8:00 صباحا

قطار 901 مكيف يغادر من القاهرة 8:10 صباحا

قطار 1009 روسي يغادر من القاهرة 8:25 صباحا

قطار 1109 مكيف + مميز يغادر من القاهرة 8:35 صباحا

قطار 911 مكيف يغادر من القاهرة 10:00 صباحا

قطار 89 مكيف اسباني يغادر من القاهرة 11:15 صباحا

قطار 913 مكيف اسباني يغادر من القاهرة 12:30 صباحا

قطار 1203 روسي يغادر من القاهرة 1:25 ظهرا

قطار 917 VIP يغادر من القاهرة 2:00 ظهرا

قطار 21 مميز يغادر من القاهرة 3:10 عصرا

قطار 921 VIP يغادر من القاهرة 4:10 بعد العصر

قطار 23 روسي يغادر من القاهرة 5:20 مساء

قطار 923 مكيف يغادر من القاهرة 6:00 المغرب

قطار 157 روسي يغادر من القاهرة 7:20 صباحا

قطار 931 مكيف يغادر من القاهرة 8:15 مساء

قطار 935 VIP يغادر من القاهرة 10:30 مساء