الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة لأولياء الأمور.. مدير «تعليم القاهرة» يتفقد مدارس دار السلام

الجولة
الجولة

تفقد محمد عطية، مدير تعليم القاهرة، الثلاثاء، مدارس إدارة دار السلام التعليمية وبدأت الجولة بمدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الابتدائية 1، حيث تفقد الفصول الدراسية للصفوف الأولي.

وناقش مدير تعليم القاهرة تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في المناهج الجديدة، وحفزهم على الانتظام في الدراسة والحضور اليومي إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة، وممارسة الرياضة، كما ألقى كلمة مبسطة عن نصر أكتوبر، بحضور حسن محمد علي، مدير الإدارة، و عاطف حفني مدير التعليم الإبتدائي بالإدارة، ومحمود عباس أبو القاسم، مدير المدرسة.

ووجه مدير المديرية رسالة للعاملين باحتواء أولياء الأمور ودعم وتحفيز الطلبة وإعداد المسابقات المختلفة كأجمل فصل وأجمل مدرسة، وتفعيل الأنشطة التربوية، متفقدًا عملية تسليم الكتب المدرسية.

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العام الدراسي القليوبية اللغة العربية دار السلام نظافة الابتدائية الجيزة نصر أكتوبر تلا مستوى الجمهورية القاهرة والجيزة مكتب الصف الثالث الثانوي الصف الرابع الابتدائي

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