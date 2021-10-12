الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «تعليم الإسكندرية» يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

جولات تفقدية لمتابعة
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية

تفقَّد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير وانتظام العملية التعليمية ببعض المدارس، واستهلّ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة مجمع الشهداء الرسمية لغات بإدارة الجمرك، وكذلك مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بحضور سامي فضل مدير عام الإدارة.

وشدد «سعد» على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامة في إطار انتظام الدراسة بنظام الحضور الكامل.

وأشار إلى أن عدم دخول أولياء الأمور المدرسة وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس يساعد في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة.

جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
جولات تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية
الإسكندرية التربية والتعليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية الطلاب والمعلمين تعليم الإسكندرية جولات تفقدية

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