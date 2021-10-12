رفع 216 طن قمامة ومخلفات في زفتى بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع نحو 216 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مدينة زفتى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع 240 طن مخلفات وتراكمات أتربة في المحلة الكبرى

كما أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منها، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

نائب محافظة الغربية يوجه بمتابعة حملات الصيانة والنظافة

وشدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.