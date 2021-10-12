تحرير 36 مخالفة في حملات لـ«حماية المستهلك» على المنشآت التجارية و«سناتر الدروس» بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، و التصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر سبتمبر الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق، و عدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية.

تحرير 17 مخالفة لمحلات مشاركة في الأوكازيون

وأسفرت الجهود المبذولة، في مجال متابعة المحال التجارية بالأوكازيون الصيفي فقد تم المرور على 37 محل تجاري مشارك في الأوكازيون الصيفى وتم تحرير 7 محاضر لعمل تخفيضات بدون تصريح من الجهات المختصة و 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و تم تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لعدم الالتزام بشروط الأوكازيون.

كما تم المرور على 10 محلات تجارية، وأسفرت علي تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة علي مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، تم تحرير عدد 9 محاضر ضد أصحاب مراكز للدروس الخصوصية، وذلك للحد من ظاهرة الدروس الخصوصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على العمل وإدارتها بتنفيذ الغلق الفوري وتشميع أبواب المراكز .

تابعة يومية للشكاوى ونتائجها

فى مجال منظومة الشكاوى يقوم جهاز حماية المستهلك بالشرقية بفحص الشكاوى ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو فى حقها بشكل يومي، من قِبل السادة العاملين بالفرع ، والتأكيد على ضرورة حسن التعامل مع جمهور المستهلكين وعمل لقاءات إسبوعية مع العاملين حفاظاً على حقوق المواطنين.