الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية بعدد من القطاعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعاً موسعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية واستكمال أعمال مد البنية التحتية بعدد من المناطق للتيسير على المواطنين.

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وناقش محافظ مطروح، الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية ومراجعة تغطية الكابلات الكهربائية بعد تحويلها الى أرضية، ومراجعة شبكة خطوط مياه للبدء فى رصف شارع الإمام مالك حتى نادي الطلائع كمرحلة أولى، مع استكمال المرحلة الثانية حتى نهاية الشارع فور الانتهاء من مد جهاز مشروعات الصرف الصحي لتوسعاته الجديدة للتيسير على المواطنين، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال أعمال الجزء المتبقي من الشارع مع مراعاة استيعاب الخطط المستقبلية بالمنطقة.

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ووجه بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، ومجلس المدينة، وشركة المياه والصرف الصحي، لمراجعة أعمال شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة “الحاج علي” لحل كافة العقبات مع ربطها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالتنسيق مع  الجهات المعنية.

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كما وجه  شعيب، شركة الكهرباء بمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين استقرار التيار الكهربي بمدينة سيوة مع استيعاب زيادة الأحمال، وسرعة الانتهاء من تغطية كابلات الكهرباء بالجزيرة الوسطى  وصولا إلى محطة رفع الصرف الصحي بالكيلو 8 والتنسيق مع إدارة المرور المركزى لمرور الكابل عبر الطريق الدولي الساحلي.

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وشدد محافظ مطروح، على سرعة الانتهاء من توسعة شارع الإذاعة مع إزالة جزء من السور وفقا للتنسيق المسبق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتيسير الحركة المرورية مع ازدواج الشارع للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات بالمنطقة.

محافظ مطروح المشروعات الخدمية البنية التحتية مطروح تنفيذ عدد من المشروعات

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