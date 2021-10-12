الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 7 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل لمركز ومدينة المنشأة، عقب الانتهاء منها  بتكلفة 7 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المنشاة، لمتابعة المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على نسب التنفيذ، بحضور النائبة رقية الهلال، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة؛ لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشأة.

وهنأ الفقي، أهالي المنشأة بافتتاح الطريق الجديد، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.

 

خلال خدمات الوطن سوهاج محافظة تنمية عباس على طريق تحقيق مستوى عمل جمهور

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