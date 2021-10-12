كوريا الجنوبية تتبرع بجرعات لقاح «أسترازينيكا» لفيتنام وتايلاند

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية ستتبرع بجرعات من لقاح استرازينيكا لفيتنام وتايلاند، وذلك لكونها لديها ما يكفي من الجرعات لتلقيح مواطنيها ورغبتها في مساعدة دول أخرى.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إنه من المقرر أن تقوم كوريا الجنوبية بشحن 1.1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لفيتنام و 470 ألف جرعة لتايلاند في وقت لاحق من اليوم، على أن تصل الجرعات للدولتين غدًا الأربعاء.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي قد قال الشهر الماضي خلال اجتماع مع نظيره الفيتنامي في نيويورك إن سول سوف تتبرع بما لا يقل عن مليون جرعة لقاح لفيتنام.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها قررت التبرع باللقاح للدولتين، اللتين تعدان شركاء تجاريين رئيسيين لسول في المنطقة، للمساعدة في حماية المواطنين الكوريين الذين يعيشون في الدولتين بجانب السكان المحليين.

وأضافت الوزارة" الحكومة قررت التبرع باللقاحات لكي تمضي عملية التطعيم بدون تأخير بالمخزون الحالي"، موضحة في بيان "تم اختيار الدولتين بعد الأخذ في الاعتبار طلباتهما وسلامة مواطني كوريا الجنوبية الذين يعيشون فيهما والسياسة الخارجية والوضع الوبائي لكوفيد-19".



وقد حصل نحو 40 مليون شخص، أو 77.9% من تعداد السكان على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا حتى اليوم الثلاثاء. في حين حصل 60% على جرعتي اللقاح، وفقًا لما ذكره المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها سوف تدرس تقديم دعم إضافي لدول أخرى في حاجة للقاحات، بعد الأخذ في الاعتبار إمدادات اللقاحات ومعدل التطعيم في كوريا الجنوبية.