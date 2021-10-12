انطلاق القمة الأوكرانية الأوروبية في «كييف» خلال ساعات

تنطلق اليوم الثلاثاء القمة الـ23 لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في “كييف”، والتي من المتوقع أن يوقع الطرفان خلالها عددًا من الاتفاقيات.

وأفادت خدمة الصحافة الرئاسية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - بأنه من المقرر أن يترأس هذا الحدث كل من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأضافت أنه من المرتقب أن يناقش القادة إنجازات وآفاق التعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في تنفيذ اتفاقية الشراكة ومنطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة وأمن الطاقة وتعميق التعاون القطاعي.

وعلى جدول الأعمال أيضا قضايا التعاون الأمني ​​والدفاعي ومناقشة تطورات الأوضاع في دونباس وشبه جزيرة القرم.

ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في إطار القمة، على أن يعتمد الجانبان بيانا مشتركا بعد الحدث.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي - في وقت سابق - إن الموضوعات الرئيسية لقمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 12 أكتوبر في كييف ستشمل تنفيذ اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومكافحة كوفيد-19 والحوار في المجال الأمني.