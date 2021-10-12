اليوم.. محاكمة المتهمين في «خلية الوايلي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية.



كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.

النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

