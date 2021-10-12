وزير الخارجية الإيطالى: لا أعتراف بحكومة طالبان فى أفغانستان

نفى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إمكانية اعتراف سلطات بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان، مشيرًا إلى أن تشكيلتها تضم حوالي 17 عضوًا مدرجين في قوائم الإرهاب، حسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو في مقابلة مع القناة الأولى العامة الإيطالية راي1، ستُبث كاملة مساء اليوم الثلاثاء، عشية قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية حول أفغانستان: "نعلم أن هناك حكومة في أفغانستان تضم حوالي 17 عضواً مدرجين في قوائم الإرهاب، بلد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي، ولهذا السبب لا أعتقد أن هناك إمكانية للاعتراف بهذه الحكومة".

من جانبه يعقد قادة دول مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً عن بعد اليوم الثلاثاء لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية المتنامية في أفغانستان.

وتستضيف روما الاجتماع حيث ستشمل الموضوعات المطروحة للنقاش، تهديدات إرهابية جديدة وكذلك كيفية التعامل مع طالبان.

وتدهور الوضع في أفغانستان بشكل كبير منذ أن استولى الإسلاميون المتشددون على السلطة في البلاد عقب انسحاب القوات الأمريكية والقوات الغربية الأخرى بعد احتلال دام حوالى 20 عاماً.

وتناقش الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن أفضل السبل لمساعدة الشعب الأفغاني، حيث أن أعداداَ متزايًة منه مشردون داخلياً. وتشمل المخاوف الأخرى ما إذا كان يتعين الاعتراف بطالبان، نظرا لسجلهم السيء في مجال حقوق الإنسان.

وتحتاج أفغانستان على وجه السرعة إلى مساعدات مالية من الخارج، وإلا يخشى الكثيرون وقوع كارثة، نظرا للجفاف الذي يلوح في الأفق والشتاء المقبل.

وهناك مخاوف متزايدة من أن اقتصاد البلاد ونظامها الصحي على شفا الانهيار. وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن مليون طفل أفغاني معرضون لخطر المجاعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وإلى جانب قادة الدول الصناعية العشرين الأكثر أهمية، دُعي أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحضور المؤتمر.