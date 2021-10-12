الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء بـ«الصحة العالمية» يوصون بإعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

منظمة-الصحة-العالمية
منظمة-الصحة-العالمية

قالت لجنة من الخبراء الدوليين إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يجب أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد19-".
 

وذكر الخبراء في جنيف  إن هذا سيضمن حمايتهم من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين .
 

والخبراء هم أعضاء في المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وقالوا إنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.
 

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
 

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.
 

وينبغي لها بدلا من ذلك أن تعطي جرعاتها للبلدان التي لا تملك حتى الآن ما يكفي من اللقاح لحماية من هم في أمّس الحاجة إليه.
 

وفي حوالي 50 دولة، ولا سيما في أفريقيا، تم تطعيم أقل من 10% من الأشخاص ضد فيروس كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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