الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد الشرنوبى يخوض أولى بطولاته المطلقة فى السينما بفيلم «فرق خبرة»

بوستر فرق خبرة
بوستر فرق خبرة

يستعد النجم محمد الشرنوبي، لطرح أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما من خلال فيلم "فرق خبرة".

 

الفيلم تدور أحداثه في إطار اللايت كوميديا التي تدور بين شخصيات العمل والتي يظهر الشرنوبي من خلاله بشخصية ناجي.


وكان الشرنوبي قد نشر مؤخرًا عبر حسابه على "انستجرام"، بوستر الفيلم وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على "البوستر" في صورة أعادت الأحزان لجمهورها، الذي ودعها منذ قرابة شهرين بعد رحلة طويلة من معاناتها بسبب تداعيات إصاباتها بفيروس كورونا.

 

يذكر أن فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، ويلعب بطولته النجم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سنيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

 

ويشارك الشرنوبي، حالياً في العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، وكارمن سليمان، وسما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، وإسماعيل فرغلي، ورضا إدريس، ولبني ونس، وعلاء قوقه.

كارمن سليمان يحيي الفخرانى فيروس كورونا محمد الشرنوبي مجدي الهواري دلال عبدالعزيز دلال عبد العزيز الفنان يحيى الفخراني فيلم فرق خبرة

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