الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

رئيس جهاز الشاباك
رئيس جهاز الشاباك الجديد

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تعيين رونين بار في منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفا لنداف أرجمان.

ومن المقرر أن يبدا تنفيذ قرار تولى بار لرئاسة جهاز الشاباك الإسرائيلي، بعد غدٍ، الخميس.

من هو رئيس الشاباك الجديد في إسرائيل؟

01.حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة  مع مرتبة الشرف من جامعة تل أبيب. 

02.ماجستير في السياسة والإدارة العامة في إطار جامعة هارفارد.

03.جندي مقاتل في وحدة الاستطلاع لمدة 3 سنوات. 

04.مقاتل في الوحدة التشغيلية لجهاز الشاباك لمدة 3 سنوات.

05.تولى عدة مناصب في الشاباك أبرزها: قائد العمليات الميدانية، نائب رئيس وحدة العمليات الخاصة، ثم رئيسا لها. رئيس وحدة العمليات، حتى تولى قيادة قسم العمليات.

06.مدرس بكلية الأمن القومي عام 2010.

07.رئيس الشعبة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي للخطة متعددة السنوات في الخدمة. 

08.نائب رئيس الدائرة والمسؤول عن الأنشطة التشغيلية عام 2016.

09.في 2018، تولى منصب نائب نداف أرجمان رئيس الشاباك المنتهية ولايته. 

10.لديه 3 أولاد، وكان أحد مالكي مقهى يسمى "كافيه بغداد" في تل أبيب.

ترحيب إسرائيلي برئيس الشاباك الجديد

من جانبه، أعرب يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، عن مباركته لرونين بالموافقة على تعيينه رئيسًا للشاباك، قائلا :"لديه خبرة واسعة في المناصب الأمنية العليا، وأنا واثق بأنه سيشغل هذا المنصب بتفان واحتراف، فنحن تواجهنا العديد من التحديات وبار هو الرجل المناسب في المكان المناسب".

وكذلك، رحب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتولي بار رئاسة الشاباك، مؤكدًا ثقته الكاملة بأن رونين سيعمل بكل قوته لحفظ أمن إسرائيل.

جهاز الشاباك الشاباك الإسرائيلي رونين بار العمليات الخاصة وحدة الاستطلاع مقهى بغداد تل أبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

«برق ورعد».. «الأرصاد» توضح سبب غزارة الأمطار

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حبس موظف ببنك زراعى بالمنوفية استولى على 9 ملايين جنيه

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

باللغة الأفغانية.. شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان حق الفتيات في التعليم

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية