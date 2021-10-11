«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تعيين رونين بار في منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفا لنداف أرجمان.

ومن المقرر أن يبدا تنفيذ قرار تولى بار لرئاسة جهاز الشاباك الإسرائيلي، بعد غدٍ، الخميس.

من هو رئيس الشاباك الجديد في إسرائيل؟

01.حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة مع مرتبة الشرف من جامعة تل أبيب.

02.ماجستير في السياسة والإدارة العامة في إطار جامعة هارفارد.

03.جندي مقاتل في وحدة الاستطلاع لمدة 3 سنوات.

04.مقاتل في الوحدة التشغيلية لجهاز الشاباك لمدة 3 سنوات.

05.تولى عدة مناصب في الشاباك أبرزها: قائد العمليات الميدانية، نائب رئيس وحدة العمليات الخاصة، ثم رئيسا لها. رئيس وحدة العمليات، حتى تولى قيادة قسم العمليات.

06.مدرس بكلية الأمن القومي عام 2010.

07.رئيس الشعبة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي للخطة متعددة السنوات في الخدمة.

08.نائب رئيس الدائرة والمسؤول عن الأنشطة التشغيلية عام 2016.

09.في 2018، تولى منصب نائب نداف أرجمان رئيس الشاباك المنتهية ولايته.

10.لديه 3 أولاد، وكان أحد مالكي مقهى يسمى "كافيه بغداد" في تل أبيب.

ترحيب إسرائيلي برئيس الشاباك الجديد

من جانبه، أعرب يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، عن مباركته لرونين بالموافقة على تعيينه رئيسًا للشاباك، قائلا :"لديه خبرة واسعة في المناصب الأمنية العليا، وأنا واثق بأنه سيشغل هذا المنصب بتفان واحتراف، فنحن تواجهنا العديد من التحديات وبار هو الرجل المناسب في المكان المناسب".

وكذلك، رحب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتولي بار رئاسة الشاباك، مؤكدًا ثقته الكاملة بأن رونين سيعمل بكل قوته لحفظ أمن إسرائيل.