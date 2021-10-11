غدًا.. انطلاق أولى حلقات «+18» على صدى البلد

تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "+18" للإعلامية أمل صالح على شاشة "صدى البلد 2" في الساعة الثامنة مساء.

تدور فكرة البرنامج في إطار برنامج حواري شبابي يهتم برأي الشباب في الوطن العربي حول القضايا الاجتماعية المشتركة في كل المجتمعات العربية، ومناقشتها من وجهة نظر الشباب بشكل صحي وواعي يحترم عقل الشباب والشارع العربي.

وأمل صالح درست علم النفس وفي أول سنة لها في الجامعة قررت العمل بالصحافة بجانب دراستها فكانت بدايتها كمراسلة تُغطي أخبار الحروب حيث سافرت إلى سوريا وليبيا وغزة قبل أن تترك صحافة الحروب وتتجه للإعلام الرياضي حيث عملت في قناة On sport وDMC sport مذيعة رياضية.