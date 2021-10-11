الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. انطلاق أولى حلقات «+18» على صدى البلد

برنامج +18
برنامج +18

تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "+18" للإعلامية أمل صالح على شاشة "صدى البلد 2" في الساعة الثامنة مساء.

تدور فكرة البرنامج في إطار برنامج حواري شبابي يهتم برأي الشباب في الوطن العربي حول القضايا الاجتماعية المشتركة في كل المجتمعات العربية، ومناقشتها من وجهة نظر الشباب بشكل صحي وواعي يحترم عقل الشباب والشارع العربي.

وأمل صالح درست علم النفس وفي أول سنة لها في الجامعة قررت العمل بالصحافة بجانب دراستها فكانت بدايتها كمراسلة تُغطي أخبار الحروب حيث سافرت إلى سوريا وليبيا وغزة قبل أن تترك صحافة الحروب وتتجه للإعلام الرياضي حيث عملت في قناة On sport وDMC sport مذيعة رياضية.

برنامج 18 امل صالح المذيعة امل صالح الخطة البرامجية الجديدة لقناة صدى البلد قناة صدى البلد

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