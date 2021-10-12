بعد القبض على مهندس نووى بتهمة التخابر .. أشهر عمليات التجسس فى أمريكا

أعاد إعلان وزارة العدل الأمريكية القبض على مهندس نووي يدعى جوناثان توبي وزوجته ديانا بسبب التجسس، للأذهان أشهر عمليات التجسس التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.



تاريخ عمليات التجسس

وبدأت عمليات التجسس على الولايات المتحدة في الانتشار منذ اعلان الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفيتي.

ووفقا للحكومة الأمريكية فإن عمليات التجسس عام 2007 بلغت مستوى ما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

قراصنة روس

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن في أبريل 2015، تمكن قراصنة روس من اختراق أجزاء حساسة في حواسيب البيت الأبيض.



وصنف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخدمة السرية ووكلات استخبارات أمريكية أخرى الهجمة من بين أكثر الهجمات التي شنت على أنظمة الحكومة الأمريكية تطورا.



ولم تكشف الأجهزة الأمنية الأمريكية عن طبيعة المعلومات التي توصل إليها القراصنة الروس.



طرد دبلوماسيين

خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، أمر بطرد 60 روسيا من الطاقم الاستخباراتي والدبلوماسي في الولايات المتحدة.

وكشفت تقارير أمريكية، أن قرار ترامب جاء إثر عملية تسميم سيرجي ويوليا سكريبال.

كما أمر بغلق القنصلية في سياتل، بعد تقارير من ضباط الإستخبارات الأمريكيين أفادت بأن هذه القنصلية كانت تعمل كمفتاح أساسي لعمليات الاستخبارات الروسية في الولايات المتحدة.



أشهر الجواسيس

وبحسب صحيفة "الأندبندنت"، فإن أشهر قصص التجسس، كانت نجاح الروس في تجنيد ضباط ومسئولين في أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية مثل "ألدريتش آميس" الضابط السابق في "سي آي إيه".

وقالت الصحيفة إن آميس تطوع للتجسس لصالح الاتحاد السوفييتي ومن بعده روسيا، حيث قدم لموسكو معلومات خطيرة عن العملاء المزدوجين داخل روسيا، مما أدى إلى اعتقال موسكو 100 من الجواسيس المتعاملين مع واشنطن بعد افتضاح أمرهم.



واشارت إلى أن مدير "سي آي إيه" اعترف بالامر عام 1995 عقب اعتقال آميس الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

تجسس على اف بي اي

وفي عام ٢٠٠٢ وقعت واحدة من اشهر عمليات التجسس، والتي اتهم فيها "روبرت هانسن".



وعمل هانسن بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في وحدة مكافحة التجسس وضُبط متلبسا بتسريب وثائق سرية مقابل 50 ألف دولار وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2002.



تجسس صيني

ووفقا لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية، فقد تم اكتشاف "جيري تشانج لي" وهو أميركي من أصل صيني، عمل في "سي آي إيه" حتى 2007 ثم جندته بكين.



وتمكن جيري من فضح 20 مُخبرا يتعاملون مع "سي آي إيه" داخل الصين مما أدى إلى قتلهم أو اعتقالهم في واحدة من أسوأ عمليات الفشل الاستخباراتية الأميركية.



واعتقل جيري واعترف بذنبه أمام محكمة بشمال فيرجينيا في ثالث عملية تجسس صينية في الولايات المتحدة خلال أقل من عام واحد.



مهمة جيري لم تقتصر على ذلك، فقد كان نشيطا في استقطاب الأميركيين وإغرائهم بالمال، مثلما فعل مع "روبرت مور" وهو رجل صناعات متقدمة متخصص في مواد العزل.



شبكة إسرائيلية

وبحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية، فقد تمكنت الولايات المتحدة منذ أكثر من ٣٠ عاما من ضبط جوناثان بولارد فقد شخصية محورية في العلاقات بين واشنطن وإسرائيل.



وقالت اغن بولارد كان يعمل في مجال تحليل المعلومات بالبحرية الأمريكية عند القبض عليه بتهمة تسريب بيانات لصالح إسرائيل عام 1985، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدى الحياة عام 1987.