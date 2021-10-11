لأول مرة.. «التضامن» تخصص خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى والمقترحات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جمهورية مصر العربية تعيش في عصر كفالة حقوق الإنسان، ونصرة النساء، وتمكين الأولى بالرعاية، والاستثمار في الأجيال القادمة.

وأكدت اننا نرحب باستكمال خط الشكاوى 16000 بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لاستقبال الشكاوي والمقترحات.

وقد وجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على تقديره للمرأة المصرية ومساندته لكافة القضايا التي تخصها الفتاة والمرأة، وفي وضع بناء الإنسان علي رأس أولويات الدولة.

وأضافت القباج أن مصر تُعد من أوائل الدول التي صدقت علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت الدولة اهتماماً كبيراً لتعزيز وحماية حقوق الفتيات من كافة أشكال التمييز خاصة الفتيات من الفئات الأولى بالرعاية في الريف والمناطق العشوائية الأكثر فقراً، مشيرة إلي أن التزام مصر بالاحتفال باليوم العالمي للفتاة يعد انعكاسًا لاهتمام الدولة بدعم حقوق الفتيات وإلقاء الضوء على تلك القضايا من خلال بناء رأي عام يعزز ويحترم حقوق الأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

وأوضحت وزيرة التضامن أن اختيار موضوع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة 2021 جاء استنادا على تنامي استخدام المنصات الإلكترونية في شتى مناحي الحياة ، ومع تزايد نشر وتطبيق الاتجاه الوطني للرقمنة، خاصة بعد انتشار وباء كورونا عام 2020، الأمر الذي تتطلب إيجاد حلول الكترونية مبتكرة وتدابير آمنة لضمان وصول الفتيات للمنصات الإلكترونية وبناء قدراتهن ليصبحن قادرات على مواكبة هذا التطور السريع وتعزيز مشاركتهن بفاعلية وأساليب آمنة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تصنيف البيانات والإحصاءات في كافة البرامج والسياسات، بالإضافة إلي ضرورة وجود آليات لتوصيل آراء وشكاوى.

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي "قمة الفتيات"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع السفارة الكندية وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت.

