الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مشاهدة مباراة مصر وليبيا وحادث كوبرى الساحل.. أبرز اهتمامات المصريين على «جوجل»

منتخب مصر
منتخب مصر

استحوذت مشاهدة مباراة مصر وليبيا على اهتمام واسع بين المصريين على مُحرك البحث الشهير «جوجل»، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن المباراة بين المنتخبين المصري والليبي، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي شهدت رواجًا كبيرًا في عمليات البحث على الإنترنت.

مباراة الأرجنتين وأورجواي

وجاءت مباراة الأرجنتين وأورجواي من بين أهم الموضوعات التي تصدرت محرك البحث في النطاق الجغرافي لمصر، بعد المباراة المثيرة التي لعبها المنتخبان، في إطار منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر شتاء العام القادم. وانتهت المباراة بفوز رفاق ميسي بثلاثة أهداف نظيفة، أضاف البرغوث هدفًا منها، ليسهم في إهداء الأرجنتين ثلاث نقاط، حافظ خلالها على وصافة مجموعته برصيد 22 نقطة، خلف منتخب البرازيل الذي يتصدر المجموعة بـ28 نقطة.

موضوع تعبير عن نصر أكتوبر

موضوع التعبير عن نصر أكتوبر كان من أبرز الاهتمامات في عمليات البحث، حيث أجرى طلاب المراحل الدراسية المختلفة، بحثًا عن معلومات حول نصر أكتوبر 1973، من أجل القيام بالتزاماتهم الدراسية بشأن إعداد موضوع تعبير يتحدثون خلاله عن ذكرى النصر، وأهم ملامح الملحمة العظيمة التي سطّرها الجيش المصري لاسترداد كامل تراب الوطن، وكتابة التاريخ بسطور من نور.

حادث كوبري الساحل

حادث كوبري الساحل، كان أكثر الموضوعات التي رصدتها مؤشرات البحث على جوجل، وأثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت صور كسرا في سور كوبري الساحل، وادعى البعض سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري داخل مياه النيل، لكن جهود كبيرة لرجال الإنقاذ النهري، لم تتوصل إلى وجود أي سيارات أو ضحايا داخل المياه.

ولم يتبين إذا ما كانت رواية سقوط الميكروباص صحيحة أم لا، لكن آخرين ادعوا مشاهدتهم مركبة توك توك هي من تسببت في سقوط السور.

مباراة الأرجنتين وأورجواي موضوع تعبير عن نصر أكتوبر حادث كوبري الساحل مباراة مصر وليبيا ميسى

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