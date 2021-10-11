نسبة المشاركة 41%.. إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية فى 18 محافظة عراقية

أكد رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، اليوم، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني في الانتخابات العراقية.

وقال رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، في مؤتمر صحفي إنه تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية.

وأضاف رئيس مجلس المفوضين العراقي جليل عدنان أنه لم تصنف أي شكوى حمراء إلي الآن، مبينًا أنه سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام بدءًا من الغد الثلاثاء.

وأوضح عدنان أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت41 %، معلنًا نجاح تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للالكتروني في التصويت الخاص والعام.

وتابع رئيس مجلس المفوضين العراقي جليل عدنان أن الانتخابات العراقية جرت ولأول مرة دون حظر تجوال، مؤكدًا أن الأمور جرت بسلاسة عالية.