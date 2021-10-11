الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يفقد هاري وميجان شعبيتهما بعد فقدان الحماية الملكية؟

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن دوق وقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يواجهان تهم عديدة كان من بينها النفاق والآن الزوجان متهمان بأنهما بعيدان عن الاتصال بالجمهور، وفقا لما ذكره الخبراء الملكيين الذين يقولون إنه في غضون خمس سنوات «لن يستمع إليهم أحد».

وقالت كاتي نيكول المراسلة الملكية: «حضرت ميجان إلى مدرسة فقيرة في هارلم مرتدية معطفًا أنيقًا يكلف أكثر من الدخل المشترك لمعظم هؤلاء الآباء في المدرسة - لا معنى لذلك، إنه يظهر لهم فقط عدم التواصل بينهم وبين الجمهور».

ويوافقها الرأي المؤلف والخبير الملكي روبرت جوبسون، حيث قال: "إذا تم حمايتهم من قبل المظلة الملكية، فلن يقعوا في الكثير من هذه الفخاخ ، وربما لا يزالون يتمتعون بدرجة من الشعبية ، وفرصة أن يكون لها صوت، ولكن أعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستختفي هذه الشعبية ويتوقف الناس عن الاستماع لهم".

وعلى جانب آخر، أكدت الصحيفة أن الأمير ويليام لديه "اللمسة السحرية" عندما يتعلق الأمر بابنته ليليبت، ولديه أداة صغيرة مفيدة لحثها على النوم، وفقًا لمصادر ملكية أمريكية.

وتابعت المصادر "هاري يعشق ليلي ويحب قراءة قصص لها قبل النوم".

وأضافت: "لديه لمسة سحرية حقيقية، هناك الكثير من الحب والامتنان ولا يمكنهم طلب المزيد".

وأكدت الصحيفة أن العائلة المالكة لم ترى ليليبت الصغيرة بعد، لكن دوقة ساسكس ميجان وصفتها مؤخرًا بأنها "جميلة" خلال رحلة عمل الزوجين إلى نيويورك.

ويواجه هاري وميجان سلسلة من الازمات في المملكة المتحدة والتي يبدو أنها بدأت تنتقل الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث انخفضت شعبية الثنائي لادنى مستوى لها في بريطانيا.

ووفقا لتقارير موقع “يو اس ويكلي" فإن الأزمات تنتقل سريعا للولايات المتحدة حيث يتصرف الزوجان بطريقة غير لائقة.

هاري ميجان بريطانيا الولايات المتحدة ملكية المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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