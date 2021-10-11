غلق 4 مخازن للخردة والنباشين بعد مداهمتها في حملة مكبرة بأسوان (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم، حملة مكبرة استهدفت مداهمة عدد من مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الصادرة في اجتماع الأمس للمسئولين بالمحليات والجهات التنفيذية المختلفة بشأن تنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة.

غلق مخازن

وأسفرت عن إغلاق 4 مخازن وذلك عقب ضبط بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور، بجانب بعض الأعمدة الخاصة باللوحات، مع ضبط صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه، بجانب المرور على بعض الأسواق، وإزالة الإشغالات المختلفة.

غلق مخازن

وشارك في الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب لجنة المتابعة الميدانية التي شكلها محافظ أسوان للمتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة.

غلق مخازن

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية خلال اجتماع الأمس على ضرورة مصادرة المكابس الخاصة بمخازن الخردة وإصدار قرارات غلق فورى لها ، بجانب منع خروج أي سيارة محملة بالمخلفات للحد من ظاهرة إنتشار النباشين وسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى وغيرها من الممتلكات العامة ، ويتكامل ذلك مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دورى.