الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة «التنسيقية» ضمن وفد برلماني مصري يشارك فى اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 يشارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنه الشئون الإفريقية في أعمال الدورة الـ76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ 43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام.

 وأكد الدكتور شريف الجبلى،  أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الإفريقية من أجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء، مشيراً إلى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الإفريقية بمشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتور شريف الجبلى مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دكتورة رشا أبو شقرة جيبوتي

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وائل لطفي

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