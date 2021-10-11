«سلامة الغذاء»: أسعار التحاليل في المركز تتراوح مابين 50 إلى 1500 جنيه

أكد الدكتور مدحت بيومي رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار التحاليل في المركز تتراوح مابين 50 إلى 1500 جنيه، وذلك حسب نوع التحليل .

و قال خلال جولة قامت بها الدستور داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء في مدينة قها بمحافظة القليوبية، إن المنتج الذي يتم تصنيعه لابد أن يكتب تحت البيانات المدونة عليه مطابقة للمواصفات ، كما أن المواصفات الأوروبية كمعيار لاستيراد السلع، كما يتم تصدير السلع وفقا للمواصفات الأوروبية .

من جهته، أكد الدكتور خالد شعبان نائب رئيس مركز تطوير وسلامة الغذاء أن هناك اهتمام خاص من المركز لجميع السلع الغذائية وذلك من خلال إجراء نحو 500 تحليل وذلك للتأكد من خلوها من المبيدات والمواد السامة.

وقال شعبان إن مركز تطوير وسلامة الغذاء هو الذراع الأساسي لضمان سلامة الغذاء وهو أحد قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توفر ما يزيد عن 4 ملايين طن سنويا من الأغذية للمواطنين عبر البطاقات التموينية .