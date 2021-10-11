الأمن العام: ضبط 175 قطعة سلاح وتنفيذ 61 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (175) قطعة سلاح ناري، (259) قضية مخدرات وتنفيذ (61230) حكم قضائي متنوع.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط (21) قضية اتجار في المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (22) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ (4849) حكم قضائي متنوع.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3137) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (5347) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (401) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط (1385) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.