الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: توفير 42 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بجدة

محمد سعفان
محمد سعفان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، نجح في توفير 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن ذلك جاء بتقرير للوزير  من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف أن الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع شركة مودة وطن للمقاولات بالمدينة المنورة، علي عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

 وأشار إلى أن فرص العمل تتمثل في 3 محاسبين قانونيين ، و2 محاسبين خبر لا تقل عن 5 سنوات، و3 مهندسين معماريين ، و10 نجار مسلح ، و10 عمال ، و5 مبلطين ، و5 سباكين ، و4 دهان .

وقال الملحق  العمالي بجدة، إن الأجور تحدد  بناء علي الخبرة وبعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد استقرار وأمان وظيفي ، والعمل 8 ساعات يوميًا، وإجازة أسبوعية، موضحًا أنه من يرغب في التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على الإميل التالي:[email protected] ، واتساب: 966562126576 .

وكان قد شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 1  إلى 8  أكتوبر الجاري- منها تعيين 17 ألف و950 شابا وصرف 11.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات، وتحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية فى الأردن والإمارات والسعودية، وبدء فعاليات دورة مدربين TOT مجانًا على الفندقة الشاملة بسوهاج، وتوفير 109 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات ببورسعيد.

كما هنأ وزير  القوى العاملة محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لانتصار السادس من أكتوبر المجيد 1973، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن ، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

 

 

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