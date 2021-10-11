«آراب نيوز»: مصر تستعد لاستقبال المزيد من السياح

احتفت صحيفة "آراب نيوز" السعودية باستقبال مطار شرم الشيخ الدولي، هذا الأسبوع، أول رحلة جوية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن مصر تستعد لاستقبال العديد من المسافرين البريطانيين خلال الفترة القادمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدير المطار الطيار نبيل الملاح، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، استقبل الركاب بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري.

وأشارت أيضًا إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، قبل حوالي أسبوعين مباشرة بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من السياح الوافدين من بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير البريطاني قوله: "كنا نتطلع إلى الترحيب بالعديد من المسافرين البريطانيين إلى مصر في ضوء القرار الأخير بإزالة مصر من القائمة الحمراء، ولكن اليوم يسعدنا كذلك إبلاغ أصدقائنا المصريين أن بريطانيا تعترف الآن بشهادة التطعيم المصرية، إذا تم التطعيم بالكامل".

وبينت "آراب نيوز" ان السفير البريطاني أوضح إن المسافر من مصر إلى المملكة المتحدة يتعين عليه أن يكون قد حصل على دورة كاملة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "فايزر" أو "مودرنا" أو "جونسون" قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول إلى المملكة المتحدة.

ووصلت طائرة قادمة من جاتويك في لندن، مطار شرم الشيخ أمس الأول السبت، وتم استقبالها بمدافع المياه كإجراء دولي متعارف عليه في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو المتوقفة، ويتم استئناف رحلاتها الجوية مرة ثانية، واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار الركاب لإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من الصالة وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.