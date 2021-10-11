التحفظ على مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل محل بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على كميات من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية داخل محل قبل ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل للمبيدات والممثلات الزراعية، بمنطقة بنجر السكر بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازة منتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر قبل ترويجها مما يعتبر ممارسة الغش التجارى والتدليس.

وتم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية عبارة عن 70 عبوة سايمكس 5٪، و64 عبوة كيورزانتون مسحوق ،و 45 عبوة ريدوميل 50 مم و26 عبوة فيما تاج مبيد 25.5٪، و20 كيس ميلاجرو وتريستا فئة 1 كجم، و50 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع منتهية الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 7.340 طن مخصبات زراعية وأسمدة، و3.500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات" داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

