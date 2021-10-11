فاوتشى يرجح انخفاض وفيات كورونا فى أمريكا

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، إنه من المرجح أن ينخفض عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال هذا الشتاء، لكن لا ينبغي للبلاد أن تعلن الانتصار على الجائحة حتى الآن.



ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، قوله خلال لقاء تلفزيوني، إنه على الرغم من انخفاض المعدلات، فإن الفيروس يمكن أن يرتد مرة أخرى.



وتابع: "أعتقد بشدة أنكم ستبدأون في رؤية انخفاض في أعداد الوفيات بشكل مشابه لدخول المستشفيات".



وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة ودخول المستشفيات بسبب كوفيد19- في جميع أنحاء البلاد. وبلغ متوسط الإصابة على مدار سبعة أيام على مستوى البلاد 95237 حالة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة، بعد أن كان 121543 حالة قبل أسبوعين- بانخفاض بنسبة أكثر من 20 % ، وفقا لموقع يو إس إيه فاكتس.أورج.



ولا تزال الولايات المتحدة تشهد حوالي 1700 حالة وفاة يوميا بكوفيد19-، على الرغم من أن المعدل بدأ في الانخفاض أيضا.



ومع ذلك، حذر فاوتشي الأمريكيين من عدم التخلي عن حذرهم مع اقتراب عيد الهالوين وموسم الأعياد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.