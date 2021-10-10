الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يكشف عن شعار حملته الانتخابية القادمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ولاية أيوا للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ليخبر حشدًا من المؤيدين أنه سيعيد أمريكا كما كانت.

وفي حديثه إلى حشد من الآلاف من مؤيديه في أرض المعارض في دي موين بالولاية، انتقد ترامب، الذي لم يعلن عن عرضه لانتخابات عام 2024، الرئيس جو بايدن وبنيته التحتية التي تبلغ تريليون دولار وتشريعات الإنفاق المتوقفة حاليًا في الكونجرس، وقال إن الديمقراطيين يقودون البلاد إلى "حافة الخراب"، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقال ترامب، خلال خطابه الذي استمر 90 دقيقة: "سنعيد أمريكا" كما كانت، كما روج الرئيس السابق لفوزه في 2020 على بايدن في ولاية هوك بهامش 53٪ إلى 45٪.

وأضاف ترامب: "بقدر ما كانت إدارة بايدن كارثية، لا يمكن لأحد أن يلوم ولاية أيوا العظيمة، لأننا فعلنا هذا حقًا - لقد فعلنا هذا هنا".

كما كشف ترامب النقاب عن شعار حملته الانتخابية لعام 2024 - "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى - مرة أخرى".

وقال 53% من سكان ولاية أيوا إنهم ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، مقارنة بتصنيفه البالغ 48 في المائة عندما كان في البيت الأبيض، حسبما أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "دي موين ريجستر/ميدياكوم آيوا".

من ناحية أخرى، حصل بايدن على 37 في المائة في الاستطلاع.

وواصل ترامب أيضًا شكواه حول تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وحث الجمهوريين على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، والتي من المتوقع أن يستعيد فيها الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال ترامب: "يجب أن نرسل لليسار الراديكالي رسالة لن ينسوها أبدًا".

الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية أمريكا دي موين

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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